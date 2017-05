Hobby-boerderij met rieten dak volledig afgebrand

In het Twentse Rijssen is zondagochtend een hobby-boerderij volledig afgebrand.

Het was een boerderij met een rieten kap. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand meer in de woning. In het pand werden knutsel-workshops gegeven.

Bij de brand van het pand aan de Oosterhofweg kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweerkorpsen uit Rijssen, Holten en Enter kwamen ter plaatse om het vuur blussen. Om half elf was de brand onder controle, maar de brandweer gaf aan nog uren bezig te zullen zijn met nablussen. De boerderij kan als verloren worden beschouwd.