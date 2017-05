Spookrijder (86) op A7 door omstanders aan de kant gezet

Toen de politie op de A7 kwam, zagen zij dat de auto van de spookrijder aan de kant was gezet door omstanders. De spookrijder bleek een 86-jarige man uit Hollands Kroon. De man is door de politie meegenomen naar het politiebureau en het rijbewijs van de man is ingevorderd. De politie maakt een melding bij het CBR, voor een onderzoek naar de rijvaardigheid.

De 86-jarige man werd door zijn familie opgehaald.