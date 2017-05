In weiland aangetroffen gewonde vrouw (51) blijkt slachtoffer misdrijf

Het gaat om een 51-jarige vrouw uit Den Bosch. De politie zoekt getuigen van een incident dat zondagochtend aan de Donkerhooiweg heeft plaatsgevonden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Bij de politie kwam zondagmorgen rond 7.45 uur een melding binnen van een wandelaar in natuurgebied de Bossche Broek dat hij in een weiland aan de Donkerhooiweg een gewonde vrouw had aangetroffen. De politie ging daarop direct ter plaatse. De vrouw bleek inderdaad gewond en hoewel nog veel onduidelijk was over de toedracht is direct een onderzoek opgestart. Daarbij zijn onder meer een speurhond en de politiehelikopter ingezet. De technische recherche deed sporenonderzoek.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan haar verwondingen. De politie gaat er inmiddels vanuit dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Verdere details worden in het belang van het onderzoek niet vrij gegeven.

Getuigen

De politie is dringend op zoek naar mogelijke getuigen. Hoewel de eerste melding rond 7.45 uur binnen kwam, kan niet worden uitgesloten dat de vrouw al langer in het weiland lag. De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag 13 mei op zondag 14 mei een vrouw hebben gezien in het Bossche Broek, in de omgeving van de Donkerhooiweg. Alleen of in het gezelschap van anderen.



Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer naar het Bossche Broek is gekomen. Dat kan te voet zijn geweest of met ander vervoer. De politie is ook benieuwd of er mensen zijn die in de nacht van zaterdag op zondag op dit gebied iets hebben gezien dat hen opviel.

Iedereen die iets heeft gezien of mogelijk iets weet dat hier mee te maken heeft, kan contact met ons opnemen met de politie