Uitbundig feest in Rotterdam, politie roept op om niet meer naar Rotterdam te komen

Ook roept zij feestgangers op om niet meer naar Rotterdam te komen om het kampioenschapt te vieren. De evenemententerreinen en de horeca zijn stampvol. Mensen die feest willen vieren worden opgeroepen dat thuis te doen. Burgemeester Aboutaleb die zelf bij de wedstrijd was, laat weten dat hij tevreden is over de situatie in de stad. 'Druk maar feestelijk'. Volgens de politie is de sfeer op de evenementsterreinen nog op geen enkel moment grimmig geweest. Na de wedstrijd zijn supporters massaal in de fontein op het Hofplein.

Extra maatregelen

Voor de wedstrijd begon zijn een aantal Feyenoorderd-supporters wegens het roepen van discriminerende teksten aangehouden. De gemeente heeft samen met de politie en het Openbaar Ministerie extra maatregelen genomen om te voorkomen dat er net als vorige week rellen ontstaan. Zo mag in het centrum alleen alcohol worden verkocht in de horeca en mag buiten de evenemententerreinen niemand met alcohol de straat op.

Door het afsteken van vuurwerk zijn wel drie mensen gewond geraakt, van wie een ernstig.