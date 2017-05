Huldiging Feyenoord voorbij

Duizenden fans hadden zich verzameld om hun kampioenen toe te juichen. Op een gegeven moment riep de politie op om niet meer naar de Coolcingel te komen. Er werd zelfs een NL-Alert verzonden.

De gemeente had ook elders een noodlocatie ingericht om supporters verder op te vangen.

Eerder

Sinds vanochtend vroeg was het voor mensen al dringen geblazen om de beste plek te bemachtigen. Veel kinderen hebben vrij van school om het heugelijke moment van hun club te vieren. Op de Coolsingel is plek voor 100.00 mensen. De gemeente heeft inmiddels ook elders een uitwijkplek mocht het te druk worden. Daar kunnen 40.000 mensen worden opgevangen.

10.000 liter drank

De politie heeft gisteren gedurende de dag 76 personen aangehouden. De feiten liepen uiteen. Van discriminatie tot belediging en van de opiumwet tot openbare dronkenschap. Vrijwel alles kon direct worden afgedaan door een bekeuring of schikking.

Alcoholhoudende drank mag dan alleen in de horeca worden gekocht, niet in winkels in de binnenstad. Een aantal mensen waagde toch een gokje. Kijkend naar de speciale gevulde afvalbakken werd er naar schatting zo'n 10.000 liter in beslag genomen. Daarnaast werd zo'n 270 kilo vuurwerk in beslag genomen. Een terzijde: in Zuidland verloor een man zijn hand toen hij vuurwerk afstak kort nadat Feyenoord de titel binnen had.