Kofi Annan naar Nederland voor slimme ideeën water en klimaat

Dat kondigde minister Schultz maandag aan op de bijeenkomst Challenging Blue Monday, een van de voorrondes van Making Waves. Schultz: ‘Nederland is gebouwd op waterinnovaties en onze toekomst valt of staat ermee. Dat is in veel landen net zo: zij kampen met de problemen van samenleven met water. Nederlandse innovaties kunnen hen helpen. Ik ben heel blij dat Kofi Annan bereid is naar Nederland te komen om dat gezamenlijke belang te onderstrepen en daarbij de belangrijke relatie tussen water, voedsel en energie benadrukt’.

Kofi Annan

Annan zet zich met zijn foundation in voor een eerlijkere, vreedzamere en duurzamere wereld en was van 1997 tot en met 2006 secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In 2001 ontving hij samen met de VN de Nobelprijs voor de Vrede.

Annan: ‘It is with pleasure that I'll visit the Netherlands; a country whose identity was shaped by water. The issues of food, water, and energy are among the most important of our time. I look forward to joining you in September for what promises to be an engaging event.’

Making Waves

Making Waves is een bijeenkomst waar ondernemers hun slimme en haalbare ideeën uit de doeken doen. Die plannen hebben betrekking op bijvoorbeeld (combinaties van) water, klimaat voedsel, gezondheid, energie en transport. De winnaars van maandag gaan door naar de finale op 7 september op de Afsluitdijk.

Springplank

Te vaak komen vernuftige plannen niet verder dan de tekentafel. Making Waves wil die ideeën daarom een springplank bieden. Winnaars van de voorrondes worden in contact gebracht met experts die weten hoe je een innovatie verder brengt, met mensen die beleid vormgeven en met beslissers die het verschil maken. Making Waves zorgt ervoor dat goede ideeën niet alleen ideeën blijven, maar leiden tot een beter en mooier Nederland.

Brede samenwerking

Making Waves is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, VPDelta, de Topsector Water, de Unie van Waterschappen, het Hoogheemraadschap Delfland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, De Nieuwe Afsluitdijk, AT Osborne, Synergos Communicatie, NLIngenieur en Rijkswaterstaat.