OM gaat 24-jarige verdachte mishandeling ontgroening Vindicat vervolgen

Ontgroeningsperiode

De mishandeling vond plaats tijdens de ontgroeningsperiode, op 25 augustus 2016 in Groningen. In oktober 2016 besloot het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten. Via meldingen bij het OM en bij de politie werd het incident bij het OM bekend. De ernst en de impact van het incident rechtvaardigden het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek. Het slachtoffer had ernstig letsel aan zijn hoofd opgelopen doordat een persoon op zijn hoofd zou zijn gaan staan.

Verhoren van getuigen

Het onderzoek richtte zich in eerst op de personen die betrokken waren bij het incident. Dit resulteerde in het horen van meerdere getuigen, het opnemen van aangiften van het slachtoffer en van Vindicat zelf. Maar het richtte zich ook op het verkrijgen van een goed beeld van de medische situatie van het slachtoffer. Hiervoor zijn deskundigen geraadpleegd en medische rapportages verkregen. Een procedure die veel tijd kost maar nodig was om uiteindelijk de verdachte aan te houden en mee te confronteren. De verdachte is gehoord in maart 2017.

Meervoudige strafkamer

De zaak tegen de verdachte gaat aangebracht worden bij de meervoudige strafkamer. Een zittingsdatum is nog niet bekend in overleg met de advocaat van de verdachte wordt gekeken naar een geschikte datum. Ook is het onderzoek nog niet helemaal afgerond, er worden nog twee getuigen gehoord.