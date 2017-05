WhatsApp-groep rekent Barnevelder in na poging brandstichting

Een WhatsApp-groep heeft in de nacht van zondag om maandag in het Gelderse Garderen een 52-jarige man uit Barneveld aangehouden vanwege vernielingen en poging brandstichting. Dit meldt de politie maandag.

Vernieling en poging brandstichting

De groep hield de man vast totdat agenten hem over konden nemen. Buurtbewoners dachten in de nacht van zondag op maandag omstreeks 04.00 uur te maken te hebben met een inbreker achter één van de woningen aan de Dr. H. C. Bossstraat. De man bleek in de tuin van een van de woningen vernielingen te hebben aangericht. Ook zou hij geprobeerd hebben brand te stichten.

Buurt-app

Door de buurt-App werden diverse buurtbewoners gewaarschuwd die de man vasthielden en aan de politie overdroegen. De Barnevelder zit voorlopig vast voor onderzoek en verhoor. De zaken waarvan hij verdacht wordt spelen mogelijk in de relatiesfeer.