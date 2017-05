VW Up plotseling meest gestolen auto in de Achterhoek

De politie in de Achterhoek signaleert dat er in afgelopen periode meerdere auto’s zijn gestolen van hetzelfde type. 'Het gaat om de Volkswagen Up of Seat Mii', zo meldt de politie maandag.

5 vrijwel identieke auto's

'Tussen 4 en 7 mei zijn vier VW Up’s en één Seat Mii, een vrijwel identiek model, gestolen in de Achterhoek. Ter vergelijking, in de maanden hiervoor is er geen enkele Volkswagen Up of Seat Mii gestolen', aldus de politie.

De diefstallen vonden plaats in Didam, Doetinchem (2x), Beek en Stokkum.

Terugkijkend vanaf 1 januari zijn in heel Gelderland dit jaar tot nu toe 9 Volkswagen Up’s en één Seat Mii gestolen. Naast de genoemde plaatsen in de Achterhoek zijn er dit jaar ook enkele VW Up’s gestolen in Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel en Beekbergen. In Overijssel zijn dit jaar nog geen diefstallen van VW Up's of Seat Mii’s gemeld. In 2016 is er in heel Oost-Nederland slechts één VW Up gestolen.

Politieonderzoek

Wie er achter de recente diefstallen zit is nog niet bekend. De politie heeft de diefstallen uiteraard in onderzoek maar adviseert bezitters van met name deze modellen ook om alert te zijn en daar waar mogelijk fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen. Denk aan een stuurslot, wielslot of waar mogelijk de auto in een garage zetten.

112, daar vang je boeven mee!

Daarnaast benadrukt de politie dat het belangrijk is om verdachte situaties direct te melden. Bij heterdaadsituaties, als de politie snel ter plaatse moet komen, bel dan vooral 112! Denk aan verdachte personen die midden in de nacht rond auto’s sluipen of aan deuren rommelen. Let bij het zien van verdachte personen in de wijk ook goed op signalementen en kentekens. Is het minder urgent, bel dan 0900-8844.