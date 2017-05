MH-17 onderzoek in laatste en 'moeilijkste' fase

Het onderzoek rond vlucht MH17 bevindt zich in de laatste en tevens moeilijkste fase. Dit hebben de onderzoekers Fred Westerbeke, Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket/ Coördinator van het Joint Investigation Team (JIT) en Wilbert Paulissen Hoofd Landelijke Recherche Politie, maandag bekendgemaakt Het nieuws is een paar dagen eerder reeds gedeeld met alle nabestaanden.

Het JIT bestaat uit OM en politie van Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne. De landen werken samen aan het strafrechtelijk onderzoek, dat tot doel heeft de daders van de crash van MH17 op te sporen en te vervolgen.

De onderzoekers proberen te achterhalen wie verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. 'Vooruitgang boeken is in deze fase een stuk lastiger. In het belang van het onderzoek is het niet altijd mogelijk om informatie over (mogelijke) verdachten en de vervolgingsmogelijkheden met het publiek te delen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat zij uit het zicht verdwijnen of juridische uitwegen kunnen benutten', aldus de onderzoekers.

Geduld op de proef

'Uw geduld moeten we helaas op de proef blijven stellen. Wij realiseren ons dat dat voor u zwaar kan zijn. We verzekeren u dat wij ons blijven inspannen om dit belangrijke onderzoek tot een goed einde te brengen. Tot de dag van vandaag zijn nog steeds tientallen rechercheurs dagelijks betrokken bij het onderzoek, zowel in Driebergen als in Kiev', aldus de onderzoekers.

Daarnaast blijft de AFP verbonden aan het onderzoek. Er zijn nog steeds meerdere medewerkers van de AFP gestationeerd in Kiev en Nederland, die dagelijks samenwerken met Nederlandse en Oekraïense collega’s. Ook in België en Maleisië wordt nog steeds werk verricht. Iedere keer opnieuw wordt gekeken welke mensen de beste ervaring of expertise in huis hebben om bepaald werk te doen.

Twee jaar na start onderzoek

Ruim twee jaar na de start van het onderzoek kon het JIT de vraag wát er is gebeurd op 17 juli 2014 beantwoorden. Tijdens de nabestaandenbijeenkomst op 28 september 2016 heeft het JIT nabestaanden inzage gegeven in het brede scala aan bewijsmiddelen dat in de loop van het onderzoek is verzameld. Het JIT is nu ruim een half jaar verder. En wederom is één van de meest gestelde vragen die over de voortgang: Hoe lang duurt het nog? Graag willen de onderzoekers daarop een antwoord geven, maar helaas kunnen zij dat niet. Het onderzoek is één van de meeste complexe onderzoeken in de Nederlandse geschiedenis en vordert langzaam maar gestaag. Waarheidsvinding is en blijft het belangrijkste doel van het JIT.