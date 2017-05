'Apen blind en verlamd gemaakt in dierproefcentrum Rijswijk'

Resusapen en penseelapen worden in het grootste apentestcentrum van Europa, het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk, ziek gemaakt met stoffen die hun zenuwen aantasten. Dit blijkt uit publicaties van de betrokken dierproefnemers die Animal Rights heeft bestudeerd.

Verlamd en blind

'De dieren raken verlamd, blind, apathisch en vermageren sterk. Na een lange lijdensweg krijgen de apen een dodelijke injectie. Animal Rights en Een DIER Een VRIEND zijn woedend en organiseren aanstaande zaterdag een protestactie voor de ingang van het BPRC', zo meldt Animal Rights maandag.

Lange lijdensweg

Voor onderzoek naar multiple sclerose worden in het BPRC resusapen en penseelapen gebruikt voor dierproeven die weken tot maandenlang duren. 1 Zo worden bij de dieren op verschillende plekken in de rug stoffen ingespoten die de ziekte nabootsen.

Bij het inspuiten ontstaan zeer pijnlijke infecties aan de huid. De dierproefnemers observeren daarna hoe snel de apen ziek worden. Eerst verliezen de apen hun eetlust, kunnen ze niet meer normaal lopen en vertonen de dieren apathisch gedrag.' Zo omgaan met dieren die zoveel op ons lijken is onethisch en onacceptabel' zegt Paulien Edixhoven, Animal Rights.

In de volgende fase eten de apen niet meer en vermageren ze sterk. Zij lijden aan slaapzucht en beginnen te beven. Daarna raken de apen verder verlamd in de achterpoten, worden ze blind en verliezen het vermogen om te voelen. Vervolgens raken alle apen volledig verlamd in de onderste ledematen.

Dodelijke injectie

De dieren liggen er wezenloos en uitgeput bij. Dat is meestal het moment dat het experiment beëindigd wordt met een dodelijke injectie. Zo blijkt uit documenten van dierproefnemers zelf.

Animal Rights campagnecoördinator Paulien Edixhoven is dan ook zeer geschrokken: "Hoe kan het zijn dat we zo omgaan met dieren die zoveel op mensen lijken? Dit is onethisch en onacceptabel."

Campagne

Een DIER Een VRIEND voert reeds sinds haar oprichting in 1998 campagne om het apentestcentrum te laten sluiten, met als tussentijds succes een nationaal verbod op experimenten op mensapen - met de vrijheid van de chimpansees uit het BPRC tot gevolg. Sindsdien wordt de campagne voor de resterende apen voortgezet onder de naam ‘Alle Apen Vrij!

Door de succesvolle lobby staat het onderwerp weer op de politieke agenda. Ook de Tweede Kamer wil inmiddels stoppen met experimenten op apen, vanuit ethische overwegingen. Je kunt hier de petitie tekenen.

Rosella D'angeli, woordvoerder van Een DIER Een VRIEND: “Het heeft nu lang genoeg geduurd. De afbouw van deze apenhel zou eigenlijk al vanaf 2002 na toezegging van toenmalig minister Hermans gestart moeten zijn. We roepen de overheid op om dit apenvivisectiecentrum z.s.m. te sluiten. Het is de hoogste tijd om dierproeven te vervangen door moderne dierproefvrije technieken”

Protestactie

Op zaterdag 20 mei protesteren honderd mensen van Animal Rights en Een DIER Een VRIEND om 13.30 uur voor de ingang van het BPRC aan de Lange Kleiweg in Rijswijk.