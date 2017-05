AFM vermoedt onjuiste info van Florijn Duurzaam Wonen

Obligaties

'Florijn Duurzaam Wonen biedt in Nederland obligaties aan. Op basis van informatie op hun website vermoedt de AFM dat Florijn Duurzaam Wonen bij het aanbieden van deze effecten consumenten onjuiste informatie verstrekt. Hierdoor overtreedt Florijn Duurzaam Wonen mogelijk de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)', aldus de AFM die aangeeft op dit moment nog geen overtreding te hebben vastgesteld.

Via de website www.florijnduurzaamwonen.nl biedt Florijn Duurzaam Wonen in Nederland obligaties aan. Van de website zijn een informatiememorandum en een brochure te downloaden. Hieruit blijkt dat Florijn Duurzaam Wonen zegt het geld van consumenten te gebruiken voor de koop van zonnepanelen en warmtepompen. De zonnepanelen en warmtepompen worden geplaatst bij huizenbezitters. De huizenbezitters betalen vervolgens aan Florijn Duurzaam Wonen een maandelijkse vergoeding voor het gebruik.

Geen geld op bank

De AFM vermoedt dat Florijn Duurzaam Wonen onjuiste informatie verstrekt over de besteding van de gelden. Er is op 14 april 2017 geen geld meer op de bankrekening van Florijn Duurzaam Wonen aanwezig. Dit terwijl consumenten tot die tijd €107.800 naar Florijn Duurzaam Wonen hebben overgemaakt.

Contante opnames

Hiervan is in totaal €43.500 contant opgenomen bij een geldautomaat. Daarnaast is in totaal €48.495 betaald aan personen die betrokken zijn bij Florijn Duurzaam Wonen. Daarmee is ruim 85% van de inleg van consumenten vermoedelijk niet besteed aan de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen, waarbij 40% contant is opgenomen.

Geen inkomsten van huizenbezitters

Op de bankrekening van Florijn Duurzaam Wonen komen geen inkomsten binnen van huizenbezitters die zonnepanelen en warmtepompen zouden gebruiken. Ook daarom betwijfelt de AFM of er door Florijn Duurzaam Wonen zonnepanelen en warmtepompen zijn geplaatst.

De AFM treedt op tegen instellingen die consumenten onjuiste, onduidelijke en/of onbegrijpelijk informatie verstrekken. In het geval sprake is van een oneerlijke handelspraktijk kunnen consumenten de onderneming aanspreken op haar gedrag en via een civiele procedure afdwingen dat de onderneming de regels naleeft.