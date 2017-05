Politie Rotterdam kijkt terug op mooi einde van een feestelijk voetbalweekend

De opgebouwde spanning van het afgelopen weekend kwam maandag tot een feestelijk hoogtepunt. Na het behalen van de landstitel op zondag kon Feyenoord vandaag de schaal aan de fans laten zien. Dat gebeurde in een rood-wit gekleurde binnenstad waar tijdens de festiviteiten nauwelijks incidenten plaatsvonden. Wel speelde de warmte een rol in de mensenmassa: 149 mensen werden vanwege oververhitting nagekeken door EHBO medewerkers.

Al om 07.00 uur verzamelden de eerste fans zich in de binnenstad om een mooie plek te bemachtigen. Vanuit het hele land kwamen volle treinen aan met duizenden fans. Dat leidde rond elf uur tot de oproep van alle betrokken partijen om niet meer naar Rotterdam af te reizen. Alle feestlocaties waren vol. Naast de reguliere communicatiemiddelen zoals Twitter, werd door de veiligheidsregio NL Alert ingezet. Om het publiek dat onderweg was naar Rotterdam te bereiken werd dit bericht in een groot gebied verspreid.

Ondanks de enorme toeloop van mensen zat de sfeer er van begin af aan goed in. De dag verliep zonder noemenswaardige orderverstoringen. Toch hielden agenten in totaal 42 personen aan voor discriminatie. Een verdachte is na dit weekend wel heel veel geld kwijt. Zondag kreeg de man een boete van 500 euro voor het schreeuwen van leuzen. Maar ook maandag ging hij flink zijn boekje te buiten met als resultaat: een tweede strafbeschikking van 550 euro.

EHBO

De combinatie van de warmte en de mensenmassa zorgde ervoor dat EHBO medewerkers tijdens de huldiging zo’n 149 mensen na moesten kijken. Twaalf fans moesten met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Zij hadden bijvoorbeeld snijwonden opgelopen in de Hofpleinfontein. Daar lagen glasscherven in. En ondanks waarschuwingen sprongen de enthousiaste Feyenoordfans in het water.

Publieksstromen

Na de festiviteiten vertrok het grootste deel van de fans. De uitstroom verliep zonder problemen. Een klein deel van de Feyenoordaanhang bleef echter in de stad achter om verder feest te vieren. Waar het feest op de Witte de Withstraat langzaam uitdoofde, moest de politie het publiek onder zachte dwang van het Stadhuisplein verwijderen.

Samenwerking

De regeling verliep net als zondag in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, het OM en de Veiligheidsregio. De politie zette zo’n 1000 politiemedewerkers in.