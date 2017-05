Brand in tafel in Vlaardingen

Maandagavond is de brandweer gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Westhavenkade in Vlaardingen

Ter plaatse bleek er een tafel te branden. De tafel is uit de woning gehaald en door de brandweer geblust. Hoe de tafel in brand is gevlogen is niet bekend. De Westhavenkade was tijdens het incident afgesloten.