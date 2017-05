Brand verwoest oud gebouw van de PTT

In Lelystad heeft maandag een brand gewoed in een oud gebouw van de PTT.

De brand woedde aan de Sluisstraat. De brandweer die snel ter plaatse was had het vuur snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze trok in de richting van winkelpretpark Batavia Stad.

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Het oude PTT-gebouw verzorgde vroeger de communicatie tussen zee en wal.