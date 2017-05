Bouw rioolwaterzuivering Utrecht van start

“Goede zuivering van het rioolwater is heel belangrijk voor een gezond leven in stad en regio. Ik ben dan ook blij met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en veel minder geluid en geur produceert”, aldus burgemeester Van Zanen.

De rioolwaterzuivering van Utrecht is de grootste zuivering van De Stichtse Rijnlanden en één van de grootste zuiveringen in Nederland. Iedere dag wordt hier zo’n 75 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Terwijl er op het terrein van de zuivering een volledig nieuwe installatie wordt gebouwd, blijft de oude zuivering in bedrijf. De installatie loost straks nog maar half zoveel stikstof en fosfaat in vergelijking met de oude installatie. De zuiveringsinstallatie gebruikt bovendien maar liefst 30% minder energie dan een ‘standaard-installatie’ en neemt minder ruimte in beslag.

Nieuwe technologie

De installatie wordt naast de oude installatie gebouwd, door de combinatie Heijmans/ GMB. De nieuwe installatie gaat werken met de relatief nieuwe Nereda® technologie van Royal HaskoningDHV. Bij deze technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. De technologie bespaart ruimte en energie en geeft een schoon eindresultaat. Nereda® is nog niet eerder op deze schaal in Nederland toegepast.

Flink karwei

De nieuwe installatie zal in 2019 in gebruik gaan. Het gehele project kost ongeveer 145 miljoen euro.

Dijkgraaf Patrick Poelmann: “Het bouwen is een flink karwei, maar als de nieuwe installatie straks in bedrijf is heeft onze regio er een prachtige duurzame en energiezuinige rioolwaterzuivering bij, die zeker dertig jaar lang garant staat voor zeer goed gezuiverd water. De Nereda® technologie biedt daarnaast mogelijkheden voor winning van grondstoffen uit het afvalwater. Het waterschap maakt zich hard om die mogelijkheden de komende jaren te gaan benutten!”