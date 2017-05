Vrachtwagenchauffeur komt om het leven bij eenzijdig ongeval

Maandagavond is een vrachtwagenchauffeur overleden nadat hij met zijn vrachtwagen van de weg was geraakt. Reanimatie van de chauffeur mocht niet meer baten.

Het eenzijdig ongeval gebeurde even na 19.00 uur op de N2 ter hoogte van Eindhoven-Airport. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse om de beknelde chauffeur uit zijn cabine te bevrijden. Reanimatie mocht daarna niet meer baten. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Nieuwkuijk. Vermoedelijk is hij tijdens het rijden onwel geworden en van de weg af geraakt. De weg blijft wegens het bergen van de gekantelde vrachtwagen nog even dicht. Doorgaand verkeer kan via de A2 rijden, voor het andere verkeer is een omleidingsroute ingesteld.