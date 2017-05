Formatie vastgelopen, Kamer moet nieuwe opdracht geven aan volgende informateur

De onderhandelingen tussen deze partijen zijn vastgelopen. de poging om een regering te vormen met deze vier partijen zijn gestaakt, zo liet informateur Edith Schippers maandagavond weten. Tijdens een persconferentie zei Schippers dat alle partijen zich hebben ingezet om tot een akkoord te komen. Schippers: Er is hard gewerkt, maar het was onvoldoende om de kloof te dichten. De inhoudelijke verschillen waren te groot.' Vooral de kloof op het gebied van immigratie bleek te groot voor de vier partijen, maar ook op het gebied van klimaat en inkomen kwamen de partijen er niet uit. De partijen hebben toen gezamenlijk besloten om te stoppen. In een reactie wees ook Rutte geen schuldige aan en bevestigde hij dat de vier partijen gezamenlijk hun conclusie hebben getrokken.

Debat over volgende opdracht

Tweede Kamervoorzitter Arib zal nu dinsdagmiddag met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer overleggen hoe het nu verder moet met de formatie. Verwacht wordt dat informateur Schippers dinsdag nog haar eindverslag over de formatiepoging klaar zal hebben. Als dat verslag er is, zal de Tweede Kamer een debat gaan houden over de volgende stap. Dat debat vindt mogelijk woensdag plaat. In dat debat moet duidelijk worden in welke richting de Kamer wil en vervolgens zal de Tweede Kamer een nieuwe opdracht moeten formuleren voor een volgende informateur.