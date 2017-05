Buitenlandse bendes vaker achter ladingdiefstallen

In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 136 gevallen. Een stijging van 46 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de politie zijn vooral buitenlandse bendes verantwoordelijk voor de diefstallen, zij weten ons land vaker te vinden. Aangifte doen is zowel voor het opsporen van verdachten als voor het terugdringen van het aantal diefstallen belangrijk. De politie kan met het speciale nummer de kwaliteit van de vastgelegde informatie verbeteren waardoor de kans om verdachten op te sporen, stijgt.

Hoe werkt het

Bij melding binnen kantooruren wordt de aangifte meteen opgenomen. Gaat het om aangiften buiten kantooruren, dan wordt het incident geregistreerd en zoekt de politie de eerstvolgende werkdag contact om de aangifte op te nemen. Als er een snelle opvolging nodig is dan onderneemt de politie direct actie.

Het loket is bestemd voor transportvoertuigen die inclusief lading zwaarder dan 3500 kilogram zijn. Later wordt het ook mogelijk aangifte in het Duits en Engels te doen. Het telefoonnummer van het loket, 088-0087444, is al het nummer voor aangiften voor gestolen voertuigen. Ondernemers hoeven nu dus nog maar één nummer te bellen voor aangiften van zowel diefstal van een vrachtauto of lading. In noodgevallen, heterdaad of verdachte situaties blijft 112 het nummer dat ondernemers kunnen bellen.

Het aangifteloket is een initiatief van de Landelijke Eenheid Nationale Politie en is gebaseerd op het Actieplan Transportcriminaliteit 2017-2018.