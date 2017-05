Nieuwe CAO ziekenhuizen rond

Voor de medewerkers is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3,75%. Daarnaast wordt de opbouw van het vakantiegeld verhoogd naar 8,33%. Om rechtszaken te voorkomen is het vraagstuk ‘onregelmatigheidstoeslag’ (ORT) opgelost.



In 2017, 2018 en 2019 krijgt ziekenhuispersoneel een financiële tegemoetkoming van 8,3% over de mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over de jaren 2012, 2013 en 2014.

Generatiebeleid

Cao-partijen hebben ook afspraken gemaakt over Generatiebeleid dat op 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Het Generatiebeleid zorgt ervoor dat oudere medewerkers op vrijwillige basis minder kunnen werken en op gezonde manier hun AOW-leeftijd kunnen halen. Wel vinden cao-partijen dat eerst de opgebouwde PLB-uren (het Persoonlijk Levensfase Budget) moeten zijn opgemaakt.

Eenmalige uitkeringen

Cao-partijen zijn daarnaast overeengekomen dat alle medewerkers in 2017 en 2018 een eenmalige uitkering van € 200 ontvangen. In 2019 volgt nog een eenmalige uitkering van € 125. De nieuwe Cao Ziekenhuizen cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.