Inbraakpreventie: helft Nederlanders onverschillig, slordig of laks

Bijna de helft van de Nederlanders (49,4%) noemt zichzelf waakzaam als het op inbraakpreventie aankomt. Zij maakt zich zorgen over een inbraak en doet er alles aan om hem te voorkomen. De ‘waakzame’ neemt beveiligingsmaatregelen, sluit bij het weggaan ramen en deuren altijd goed af en let op verdachte situaties.

De tegenpool van ‘de waakzame’ is ‘de onverschillige’. Binnen deze categorie valt ruim een derde (35,1%) van de Nederlanders; zij maakt zich niet druk om de beveiliging van de woning. Dit blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

De voorzitter van de stichting NIPW, Coen Staal, zegt hierover: “We hebben de afgelopen 3,5 jaar erg veel onderzocht op het gebied van inbraken en inbraakpreventie. Je merkt dat in de afgelopen jaren de belangstelling voor inbraakpreventie is toegenomen, maar we wilden nu eens kijken wat de houding van de Nederlander ten opzichte van dit onderwerp is. Met name bij de ‘lakse’, ‘slordige’ en ‘onverschillige’, bij elkaar toch de helft van Nederland, valt nog veel werk te verrichten.”

De ‘slordige’

De ‘slordige’ (5,1%) kan ook nog veel verbeteren om inbrekers buiten de deur te houden. Regelmatig vergeten zij bij het verlaten van de woning deuren of ramen te sluiten. Slechts 25% van deze groep zegt altijd de deur op slot te doen als er verder niemand thuis is; 12,5% zegt dan altijd de ramen te sluiten. Dat steekt bleekjes af bij het beveiligingsgedrag van de ‘waakzame’: 88,5% van deze groep vergeet nooit de deuren op slot te doen bij het weggaan, en 76,8% van hen denkt er in die gevallen ook steevast aan om de ramen dicht te doen.

De ‘Onverschillige’

Deze groep (35,1%)verwacht niet dat er ingebroken wordt, omdat ‘er niets te halen valt’. En: ‘Als inbrekers echt willen, dan komen ze toch wel binnen’, zo redeneert men. De ‘onverschillige’ is zo onverschillig, dat 20,9% van deze groep zeker niet verwacht dat de woning mikpunt wordt van inbrekers. Terwijl de ‘waakzame’, die de beveiliging een stuk beter op orde heeft, minder zeker is als ze de stelling ‘Ik verwacht dat er in mijn woning niet zal worden ingebroken’ krijgt voorgelegd. 14,1% durft dit met een volmondig ‘geldt zeker wel voor mij’ te beantwoorden.

De ‘Lakse’

Ook is er een groep Nederlanders (10,3%) die als ‘laks’ valt te typeren op het gebied van woningbeveiliging. De ‘lakse’ stelt vaak dingen uit en dat is ook te merken aan de beveiliging van de woning. 42,5% van deze groep vindt dat de eigen woning niet goed beveiligd is. De intenties zijn er wel degelijk; de groep beseft dat het goed is om in actie te komen op dit gebied en neemt zich stellig voor daar echt eens de tijd voor te nemen. Dat 60% van de ‘lakse’ Nederlanders de stelling ‘Er valt bij mij niets te halen, dus die inbrekers doen hun best maar’ met ‘geldt zeker niet voor mij’ beantwoordt, kan een stok achter de deur zijn. Ter vergelijking: uit de groep ‘onverschilligen’ gaf 24,9% dit antwoord.

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

Stichting NIPW doet onderzoek in het kader van de voorjaarscampagne van de Nationale Inbraakpreventie Weken. De stichting is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen naar 60.000 in 2017. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in het voor- en in het najaar. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, waaronder het Verbond van Verzekeraars en SecuProducts, Nemef/Assa Abloy en Nauta Veilig, alle bedrijven gespecialiseerd in inbraakpreventie. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Stichting NIPW maakte een vijftal video’s ter verduidelijking van de vier verschillende types.

Deze zijn te bekijken rechts op deze pagina en via onderstaande links:

Complete video van all vier de types: https://www.youtube.com/watch?v=vwv6JY9Gk5E&feature=youtu.be

De waakzame: https://www.youtube.com/watch?v=NzgSxXnZfAs

De lakse: https://www.youtube.com/watch?v=y9DgUkd_u18

De onverschillige: https://www.youtube.com/watch?v=0ygIUkE7uqc

De slordige: https://www.youtube.com/watch?v=61lFl8O3FaA

