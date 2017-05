Kroonmaki geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een kroonmaki geboren in DierenPark Amersfoort. 'De geboorte is voor ons een primeur', vertelt apenverzorger Teun Ent. 'Het is de eerste keer dat wij een jonge kroonmaki kunnen begroeten.' De dierverzorgers hadden al een vermoeden dat het vrouwtje drachtig was, maar helemaal zeker wisten zij het niet.