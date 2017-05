Meer dan 100.000 euro in beslag genomen in witwasonderzoek

De politie nam maandag 15 mei na een doorzoeking in een woning en een bedrijfspand waarin een sokkenfabriek is gevestigd de administratie in beslag in het kader van een witwasonderzoek. Er werd niemand aangehouden.

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de districtsrecherche Den Haag West een onderzoek naar witwaspraktijken door een man die vennoot is van een sokkenfabriek. De officier van justitie gaf in dit onderzoek toestemming om twee panden te doorzoeken. Tijdens de doorzoeking werden in het bedrijfspand computers en de administratie in beslag genomen.



Bij de woning werden twee auto’s, verschillende schilderijen, veel administratie die als bewijs kan dienen voor het witwassen, kostbare horloges, ruim €100.000 aan contant geld, luxe leren damestassen, edelstenen, veel telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. De in beslaggenomen goederen vertegenwoordigen, samen met het geld, vermoedelijk enige tonnen.