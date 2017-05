Oproep aan Kamerleden om een einde te breien aan gas

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Dat stellen Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en energieleverancier Greenchoice. Dinsdag overhandigen zij in aanwezigheid van breiende actievoerders uit het hele land een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.

Volgens genoemde organisaties ontbreekt het aan politieke daadkracht. "Iedereen is het er over eens dat we snel van het gas af moeten, maar ondertussen is de wetgeving om dat mogelijk te maken nog niet klaar. Gemeenten kunnen daarom niet voortvarend aan de slag”, stellen zij.

Wetgeving nog niet op orde

De organisaties roepen Kamerleden op om snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. Gemeenten moeten bovendien de taak, de middelen en de macht krijgen om bestaande wijken om te schakelen naar andere warmtebronnen dan gas. Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie: “Als het rijk niet snel de leiding neemt, wordt het akkoord van Parijs niet gehaald en blijven Nederlandse huizen voor hun warmte afhankelijk van Gronings gas.”

Grote projecten

De komende jaren moet volgens de organisaties hard worden gewerkt aan het isoleren van de Nederlandse huizen. En er moet worden geïnvesteerd in warmtenetten en slimme elektriciteitsnetten. Daarvoor zijn grote projecten nodig. Verder stellen de organisaties dat de overstap naar duurzame energie eerlijk moet verlopen: lage inkomensgroepen mogen niet worden geconfronteerd met hogere kosten. Bijvoorbeeld door jaarlijks een basishoeveelheid gas per huishouden te bepalen waarvoor de prijs niet mag stijgen. Zo hoeft niemand in de kou te zitten.

Breien voor Groningen

De overhandiging van de zes-punten actielijst gebeurt tegen de achtergrond van het Groninger huisje dat uit protest tegen de aardbevingen werd ingebreid door vrijwilligers uit Groningen en de rest van het land. Momenteel werken zij samen met de Groningse kunstenares Agnes Bakker aan de grootste deken van Nederland, die symbool staat voor de solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied en de noodzaak om de gaskraan dicht te draaien.