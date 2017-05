Tot drie jaar cel voor leden Krokodillenbende

Tien personen, variërend in leeftijd van 24 tot 61 jaar, zijn door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 3 jaar, taakstraffen tot 240 uur en geldboetes van 10.000 euro voor onder meer grootschalige handel in harddrugs.

Goed georganiseerde criminele organisatie

Zes van de tien veroordeelden dealden ruim een jaar in georganiseerd verband in verschillende soorten harddrugs, zoals Crystal Methamfetamine, cocaïne, amfetamine en GHB. Ze hadden een klantenkring van ruim 200 personen. Binnen de criminele organisatie had ieder zijn eigen, vaste rol. Een 56-jarige Amsterdammer kocht de drugs in. Hij kreeg de zwaarste straf opgelegd: 36 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De andere hoofdverdachte, een 30-jarige man, was verantwoordelijk voor de afzet van de drugs. Hij moet 24 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk.

Koeriers, inpakkers, vooraadbeheerders

De vrouw van de 30-jarige man kreeg voor het helpen van haar echtgenoot 9 maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk, en een taakstrafvan 180 uur. Zijn vader werkte, samen met een 24-jarige man, als drugskoerier voor de organisatie. Beide werden veroordeeld tot 8 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Het beheren van de drugsvoorraad en het inpakken van de drugs werden verzorgd door een echtpaar. De man (61) en vrouw (59) kregen allebei een celstraf van 20 weken (18 voorwaardelijk) en een boete van 10.000 euro opgelegd. Bij de strafoplegging heeft de rechter rekening gehouden met de zeer slechte gezondheid van het echtpaar. Hierdoor valt de straf relatief laag uit.

Een andere man (50) en vrouw (47), eveneens getrouwd, kregen gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 4 maanden voorwaardelijk en 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. De vrouw kreeg daarnaast een taakstraf van 180 uur. Zij leverde Crystal Methamfetamine aan de criminele organisatie. Bij het binnenvallen van hun woning trof de politie een hennepplantage aan, die door de man werd beheerd. Ook bij dit echtpaar heeft de rechtbank de straf enigszins gematigd vanwege hun precaire gezondheid.

'Krokodillenbende'

Een tiende betrokkene, een 41-jarige Amsterdammer, werd schuldig bevonden aan het medeplegen van schuldwitwassen. Hij bewaarde in een loods enkele koffers met ruim 113.000 euro aan crimineel geld. De koffers waren verstopt onder een bassin, met daarin drie krokodillen. Hierdoor kwam de criminele organisatie bekend te staan als de ‘Krokodillenbende’. Het geld kon alleen worden bereikt door het bassin leeg te laten lopen. De man is voor zijn aandeel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.