Doorbraak onderzoek steekincident Piusplein Tilburg

Aanhouding 22-jarige verdachte

'De 16-jarige jongen werd vanmorgen op zijn woonadres met toestemming van de officier van justitie aangehouden', aldus de politie. Een 25-jarige Tilburger werd in het uitgaanscentrum tijdens een vechtpartij met een mes gestoken. De politie arresteerde kort daarna op de Kotterstraat een 22-jarige Tilburger als verdachte. Hij werd echter zondag 8 mei 2017 vrijgelaten. Er is geen bewijs dat hij bij het tumult betrokken was.

Ingrijpen beveiligers

De nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei jl. werd omstreeks 04.50 uur een vechtpartij gemeld op het Piusplein. Twee beveiligers grepen in en hebben de vechtende partijen van elkaar gescheiden. Drie mannen sloegen op de vlucht. Een van de achtergebleven betrokkenen was met een mes gestoken. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Camerabeelden

De politie stelde direct een onderzoek in naar de daders, daarbij werd op de Kotterstraat een 22-jarige Tilburger aangehouden. Hij werd zondagmorgen met een sepot vrijgelaten. De recherche stelde een nader onderzoek in. Er werden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Hierbij kwam een16-jarige Tilburger als verdachte in beeld. Hij werd vanmorgen aangehouden. Hij is vastgezet.