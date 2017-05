Hond gestikt in snikhete auto in Hoensbroek

De Dierenpolitie Limburg heeft maandagavond de eigenaar van een bouvier aangehouden en tegen hem een proces-verbaal opgemaakt nadat hij zijn hond in een afgesloten auto had achtergelaten. 'De hond overleefde het niet', zo meldt de Dierenpolitie dinsdag die ook een foto van de hond op Facebook heeft gezet.

Omwonenden

De eigenaar had zijn hond in Hoensbroek in de auto achtergelaten terwijl het voertuig geheel dicht was. Omwonenden merkten dat de hond op een bepaald moment niet meer reageerde en waarschuwden de politie.

Proces-verbaal

Een medewerker van de Dierenpolitie trachtte de hond met natte doeken te koelen waarbij de zolen van de poten werden gekoeld. Desondanks overleefde de hond dit niet. De eigenaar is aangehouden en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.