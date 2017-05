Bazin hond laat meisje (6) gewond achter

In het Twentse Diepenheim is dinsdagmiddag omstreeks 17.00 uur 6-jarige meisje flink gebeten in beide benen door een loslopende hond. 'Dit vond plaats in een bosperceel aan de Kleidijk', zo meldt de politie dinsdag.

Kleine oudere vrouw met blonde krullen

'Een kleine wat oudere vrouw met blond krullen had haar hond loslopen en het beest niet onder controle. De hond beet het meisje flink in beide benen waardoor diepe bijtwonden ontstonden. Ze heeft vervolgens het meisje aan haar lot over gelaten en is weggegaan met de hond', aldus de politie die op zoek is naar de eigenares van de hond.

Getuigenoproep

Het gaat om een grote donkere hond met lichte vlekken/stippen. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien om contact op te nemen via 0900-8844. Het kind is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.