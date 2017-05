VVD hield zich niet aan belastingwet

De partij verzuimde om financiële gegevens van stichtingen die geld doneren aan de partij te publiceren. De partij heeft tegen de regels in geen gegevens van de vier stichtingren openbaar gemaakt. Dit schrijft NRC Handelsblad woensdag.

ANBI

De vier stichtingen hebben de sociaal aantrekkelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donatiestes aan ANBI's zijn aftrekbaar voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Maar ANBI's moeten de Belastingdienst inzicht geven in hun financiële situatie: dus hoeveel geld zij ontvangen en doneren.

Stichting Ivo Opstelten Foundation

Een van de stichtingen die geen openheid zouden hebben gegeven, is de Stichting Ivo Opstelten Foundation. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Henry Keizer is direct verantwoordelijk voor die stichting. Henry Keizer is echter tijdelijk opgestapt als VVD-voorzitter. Hij raakte in april in opspraak door de overname van crematoriumbedrijf De Facultatieve, waarbij hij miljoenen vergaarde.

Erdoorheen geglipt

Behalve deze stichting hebben ook Stichting Doe Meer Met Utrecht, Stichting Steunfonds VVD Amsterdam en Stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag,zich niet aan de belastingwet gehouden. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om de ANBI-status van al deze instellingen af te nemen en een naheffing op te leggen. Waarom de fiscus dat nog niet gedaan heeft gedaan, kon de fiscus niet zeggen. Nadat journalisten om opheldering hadden gevraagd, publiceerden de stichtingen in Den Haag en Amsterdam alsnog hun verslagen. Daaruit blijkt dat ze zo'n 100.000 euro hebben gedoneerd aan de VVD. Een woordvoerder van de Ivo Opstelten Foundation zegt dat het publiceren van de cijfers er ‘helaas doorheen is geglipt’. Stichting Doe Meer met Utrecht zegt publicatie ‘vergeten’ te zijn.