Moeder eist 10.000 euro voor schoolfoto tijdens offerfeest

Hierdoor konden haar twee dochters niet op de schoolfoto. Dit schrijft het AD woensdag. Het gaat hier om een seculiere school die de meisjes vrij had gegeven om overeenkomstig hun geloof het offerfeest te vieren. Juist op die dag zou de schoolfotograaf komen. Het bestuur van de basisschool gaf toe dat de planning niet handig was, maar zei in de rechtbank dat de drukbezette schoolfotograaf niet op een andere dag kon. Wel maakte de adjunct-directeur drie weken later alsnog een gezamenlijke klassenfoto voor alle leerlingen die niet bij het officiële fotomoment konden zijn.

Tegemoetkoming

De moeder vindt dat de school islamitische leerlingen buitengesloten heeft door het fotomoment op een islamitische feestdag in te plannen. In de krant laat haar advocaat weten dat er hierdoor sprake is van discriminatie. De school was echter de islamitische leerlingen nog tegemoet gekomen door de klassenfoto meteen 's morgens te laten maken, zodat deze leerlingen de rest van de dag het offerfeest konden vieren. Van dat aanbod zouden de meeste moslims ook gebruikgemaakt hebben. De moeder deed dat niet, omdat zij met haar man en kinderen in de moskee zat voor het traditionele gebed, zo schrijft de krant.

De rechter wil de partijen eerst nog een kans geven om er zelf uit te komen. Maar of dat gaat lukken is zeer twijfelachtig, want de moeder wil niet opnieuw met de schoolleiding in gesprek. Haar kinderen zitten inmiddels op een andere school: een islamitische.