Misleiding media voor ruisstrategie in onderzoek mishandelde prostituee

In het onderzoek naar de zware mishandeling en beroving van een 21-jarige prostituee uit Groningen heeft de politie de media misleid en voor haar karretje gespannen om zo een doorbraak in het onderzoek te forceren. Dit meldt het Dagblad van het Noorden.

Zware mishandeling en beroving

In oktober 2008 werd de prostituee zwaar mishandeld en van haar geld beroofd. De verdacht was vrijwel zeker de laatste klant van de vrouw en de politie viste een condoom uit de prullenbak. Deze lag boven op en de onderzoekers gingen er vanuit dat dit de juiste was. Andere condooms in de prullenbak werden niet onderzocht. Uit het condoom werd een DNA-profiel gedistilleerd die niet voorkwam in de databank.

DNA-match

Zeven jaar later werd de 27-jarige Dennis J. uit Groningen veroordeeld voor een beroving van een maaltijdbezorger. J. moet DNA afstaan vanwege een veroordeling. Dit leidde in 2016 tot een match met het DNA afkomstig van het condoom. Omdat de DNA overeenkomst niet genoeg bewijs was, werd door de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een list bedacht. Door ruisstrategie te gebruiken hoopte men een doorbraak de forceren in het onderzoek.

Misleidend nieuws verspreid door politie

Op 21 november verspreidde de politie, in opdracht van het OM, een nieuwsbericht dat er een doorbraak was in de zaak van de zware mishandeling en beroving van de prostituee. Het Dagblad van het Noorden, RTV Noord en ook Blik op Nieuws brachten dit ‘nieuws’. Een papieren versie van het Dagblad wordt bij Dennis J. op de deurmat gelegd.

Van drie hoog uit het raam gooien

In de daar op volgende dagen werd het internetverkeer en de telefoon van J. afgetapt. Er werd door de ‘verdachte’ uitvoerig op internet gezocht naar het misdrijf, maar levert echter geen belastend bewijs op. De politie stelt plan B in werking en stuurt twee undercover agenten naar Dennis J. en stellen zich voor als familie van de prostituee. Deze dringen J. aan om zich te melden bij de politie en zijn verhaal te doen. Wanneer hij dit niet zou doen, zouden de ‘familieleden’ hem van drie hoog uit het raam gooien.

Zwijgrecht

De vermeende verdachte heeft zich niet gemeld bij de politie en werd enkele dagen later aangehouden. Bij het tweede verhoor werd J. verteld dat de ‘familieleden’ undercover agenten waren. Hierna beriep Dennis J. zich op zijn zwijgrecht.

Niet misleid

Het OM laat weten aan de krant dat men de media niet heeft misleid. ‘Het betrof een opsporingsbericht dat is verspreid volgens de regels die we daarvoor hebben. Doel van het bericht was het vinden van getuigen. In de slipstream is de ruisstrategie meegenomen.’

Aangifte

De advocaat van Dennis J. laat aan het Dagblad weten dat er aangifte gedaan zal worden tegen de twee undercover agenten wegens het bedreigen met de dood.