Koning Willem-Alexander klust al jaren anoniem voor KLM

Dus wie weleens in een cityhopper naar een Europese stad is gevlogen, kan de koning als co-piloot hebben gehad. Maar de koning laat zich nu omscholen voor het besturen van een Boeing 737, zo vertelt hij in een interview met de Telegraaf. Dinsdag vloog Willem-Alexander voor het laatst als co-piloot in de KLM-Cityhopper. Hij heeft 21 jaar gevlogen met de Fokker 70.

Koning twee keer maand co-piloot

De koning is in de afgelopen 21 jaar 'gast-vlieger' geweest. Dat betekent dat hij twee keer per maand passagiers vervoerde die geen idee hadden dat de koning in de cockpit zat. In het interview met de Telegraaf vertelt hij dat zijn aanwezigheid in de cockpit nooit tot opschudding of hilariteit heeft geleid. Ook als hij in KLM-uniform met pet door Schiphol heen liep, werd hij nauwelijks herkend. Tijdens vluchten herkenden sommige mensen hem wel aan zijn stem. Willem-Alexander vertelt aan de krant dat hij een trucje had om zijn naam niet te hoeven zeggen: 'Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik námens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet. Dan hoef ik mijn eigen naam niet te noemen. Maar de meeste mensen luisteren toch niet.'

150 vlieguren per maand

De koning moet zijn brevet bijhouden door 150 vlieguren per jaar te maken. Alleen vliegen met het regeringsvliegtuig is niet voldoende. De koning wilde andere vluchten gaan met andere bestemmingen. Eind van de maand start de koning met de omscholing naar het vliegen van 737’s, en daar zal hij voor de zomer klaar mee zijn. Het is dus goed mogelijk dat KLM-passagiers in de zomervakantie door Willem-Alexander gevlogen worden of hem over Schiphol zien lopen, al doet hij dat zo anoniem mogelijk.