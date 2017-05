Sein 'brand meester' gegeven schuimrubberfabriek Breda

In Breda is in een schuimrubberfabriek een enorme brand uitgebroken.

De Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant heeft vanwege de gigantische rookontwikkeling een NL-Alert verstuurd, waarin omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Dit meldt onder meer Omroep Brabant. Het gaat om de fabriek Polyvlok aan de Mijkenbroek. Het vuur ontstond rond 11.30 uur. De brandweer spreekt van een zeer grote brand en is met groot materieel uitgerukt. De verkeersinformatiedienst VID raadt automobilisten op de snelweg A59 bij knooppunt Hooipolder aan voor de zekerheid de airco uit te zetten en de ramen dicht te draaien.

Ontploffingen

Tijdens de brand zijn er ontploffingen gehoord. Dat zijn vermoedelijk gasflessen. Het pand staat volledig in brand en kan als verloren beschouwd worden. De brandweer is druk bezig om te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden en houdt de gebouwen nat. Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant heeft laten weten dat er geen personen meer in het pand aanwezig zijn.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en ontwikkelen van binnenkussens voor de meubelindustrie. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) meldt dat er geen personen meer aanwezig zijn in het pand.dustrie. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Update 15.30 uur:

De brandweer heeft rond 15.30 uur het sein 'brand meester' gegeven bij de grote brand in de schuimrubberfabriek in Breda. Dit betekent dat de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen op het naastgelegen pand op het terrein. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag gaan nemen. Bij de brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen die in de omliggende omgeving is neergevallen. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert om deze weg te spoelen met water. Omwonenden kunnen ramen en deuren weer openen en de mechanische ventilatie weer aan zetten.