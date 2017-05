Veel rookontwikkeling bij uitslaande woningbrand Valthermond

In een woning aan het Noorderdiep in Valthermond is aan het begin van de middag brand uitgebroken.

Het gaat om een uitslaande brand en volgens de brandweer staat het huis vol rook en gaan brandweermensen daarom niet meer naar binnen, zo meldt RTV Drenthe.De brandweer zet extra materieel in om naastgelegen woning te redden.

Er is niemand meer in de woning. Ook zijn er geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.