Scooterrijder (16) omgekomen na aanrijding, bijrijder (16) zwaargewond

Een 16-jarige scooterrijder uit Westmaas is woensdag aan het begin van de middag omgekomen bij een fatale aanrijding met een auto in Strijen. 'De bijrijder, die achterop de scooter zat, raakte zwaargewond', zo meldt de politie woensdag.

'Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur op de Trambaan in Strijen. Zijn leeftijdsgenoot uit Puttershoek, die achterop zat, raakte zwaargewond', aldus de politie

Ter plaatse overleden

Het slachtoffer stak tegen 12.00 uur de kruising van de Trambaan met het Molenwegje over en reed daarbij vol in de flank van een afslaande auto. De jongens kwamen ten val. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De jongen overleed ter plaatse.

Bijrijder zwaargewond

Degene die bij hem achterop zat, raakte zwaargewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto is aangehouden voor verhoor. Er zijn al verschillende getuigen gehoord, maar het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval is nog niet afgerond. De politie komt graag met nog meer getuigen in contact. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.