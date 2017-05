Zwaardzwaaier na burenconflict aangehouden

Zwaard

Omstreeks 17.10 uur kreeg de politie melding dat er op de Kloosterven in Zaandam een man zou staan te zwaaien met een zwaard. De man was zichtbaar agressief en boos. Plotseling verdween hij uit het straatbeeld, toen hij een portiek inliep.

Ongewapend

De gewaarschuwde politie kwam in verband met de gevaarzetting ter plaatse met onder anderen een onderhandelaar en een diensthond. De man kwam echter ongewapend weer naar buiten en kon worden aangehouden.

Burenconflict

Aanleiding voor het incident bleek een langdurig burenconflict te zijn. De verdachte had eerst gedreigd het huis van een van zijn buren op te blazen. Vervolgens had hij gedreigd met het zwaard. Door tussenkomst van een van de andere buren had de verdachte daar het wapen afgegeven.

De politie nam het zwaard in beslag. Bij onderzoek in de woning van de verdachte werden geen andere wapens aangetroffen. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.