Staatssecretaris neemt maatregelen om bijtincidenten te voorkomen

Import-fokverbod 21 soorten

Ook werkt de staatssecretaris aan een fok- en importverbod voor deze hoog-risico-honden en moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om gebiedsverboden op te leggen voor agressieve honden. Dit staat in een reactie op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over agressieve honden die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In de brief schrijft Van Dam verder dat er een uniform registratiesysteem moet komen waarin bijtincidenten worden bijgehouden. Ook wordt samen met de gemeenten een meldpunt ingesteld waar gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters kan worden gemeld.

Staatssecretaris Van Dam: 'De afgelopen jaren hebben regelmatig ernstige bijtincidenten plaatsgevonden. Ik maak mij daar grote zorgen over. Deze maatregelen zijn bedoeld om het risico op bijtincidenten zoveel mogelijk tegen te gaan. Belangrijk is dat vooral gemeenten in staat worden gesteld om effectieve maatregelen te nemen. Maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van hondenbezitters om incidenten te voorkomen. De eigenaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond.'

Lijst van agressieve honden

De staatssecretaris heeft een lijst van hondenrassen, lookalikes en kruisingen van honden gepubliceerd waarvan bekend is dat ze een hoog risico vormen op agressief gedrag. Deze lijst is opgesteld door binnen- en buitenlandse experts. Gemeenten kunnen deze lijst gebruiken om maatregelen op te leggen aan eigenaren van hoog risico honden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplicht aanlijnen van honden of een muilkorfgebod. De lijst met agressieve hondenrassen kan de komende jaren nog worden uitgebreid. De staatssecretaris wil daarnaast dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om een gebiedsverbod op te leggen aan hoog risico honden, bijvoorbeeld voor plekken waar veel kinderen komen.

Hoog-risico-hondenlijst

1. Akita

2. American Bulldog

3. American Pitbull Terriër

4. American Staffordshire Terrier

5. Boerboel

6. Bull Mastiff

7. Bull Terrier

8. Cane Corso

9. Dogo Argentino

10. Dogo Canario

11. Staffordshire Bull Terrier.

12. Rottweiler

13. Tosa

14. Fila Brasileiro

15. Anatolische herder,

16. Zuid-Russische Owcharka

17. Kaukasische Owcharka

18. Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull:

pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully

19. Bully Kuta

20. Alano

21. Bandog

Maatregelen voor alle honden

Om illegale hondenhandel aan te pakken wordt het hondenregistratiesysteem verbeterd. In dit register staan honden die gechipt zijn. Vanaf 1 april 2013 moeten alle puppy’s verplicht gechipt en geregistreerd worden. Honden mogen straks alleen nog worden gechipt en geregistreerd door een dierenarts of een professionele chipper die is opgenomen in een openbaar register. Deze maatregel moet het eenvoudiger maken om fraude op te sporen. Verder wordt er dit jaar gestart met het opstellen van een witte lijst van buitenlandse handelaren, zodat malafide handelaren veel minder kans maken.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het Europese dierenpaspoort voor alle honden in Nederland verplicht. Dit paspoort geldt voor elke nieuw geboren pup en elke geïmporteerde hond. In het paspoort staan de vorige eigenaren en de gegevens van de dierenarts vermeld. Hiermee is voor de (potentiële) koper in één oogopslag de geschiedenis van de hond te zien.