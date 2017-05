Motorrijden gewond bij aanrijding met vrachtwagen

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een motorrijder in Landhorst is woensdagmiddag één persoon gewond geraakt.

Beide reden over de Grote Baan toen de motorrijder linksaf wilde slaan in de richting van Handel. Een achteropkomende vrachtwagenchauffeur zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd en reed hem met 80 km per uur van achteren aan.

De motor werd met zijn berijder de berm in geslingerd. De motor raakte door de aanrijding total loss en raakte de bestuurder gewond. Deze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.