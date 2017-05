Man in kritieke toestand na ongeval

Op de Wilhelminasingel in Roermond is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij die weg over wilde steken. Hij werd op het kruispunt met de N280 aangereden door een kleine vrachtauto met open laadbak.

Een traumahelikopter kwam ter plekke om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in om de precieze toedracht te achterhalen.