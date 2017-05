Politieagent in Leiden leidt zichzelf om de tuin

'Boeven vangen'

Zijn collega's zette het hilarisch verhaal 'graag' online. Woensdag was de instelling van de bewuste wijkagent om 'boeven te vangen'. Hij had zin in zijn dienst, alleen wat minder zin om te fietsen. Hij besloot een keer de politiebus pakken.

'Lokfiets in beweging!'

Tijdens het surveilleren hoorde hij een melding van de collega’s van Politie Leiden Midden. De lokfiets, met ingebouwde zender zodat deze voor de politie is te traceren, was in beweging! De locatie van de lokfiets werd doorgegeven. De wijkagent werd wild enthousiast. Hij was op deze locatie! Hij gaf zijn ogen goed de kost en zag een bestelbusje voorbij rijden waar wel eens een fiets in zou passen.

Positie klopt met die van de lokfiets

Hij gaf zijn positie door en volgde het busje! De wijkagent gaf de route door die hij en de bestelbus reden. De positie kwam overeen met het signaal van de lokfiets! Het kon niet anders dat hij een fietsendief op het spoor was!

De wijkagent ging over tot een controle van de bestelbus! Vol verwachting opende hij de bestelbus! Wat bleek, geen lokfiets! Teleurgesteld gaf de wijkagent door dat hij de fiets niet had aangetroffen in het voertuig.

'Oei, foutje bedankt!'

De collega’s van Leiden Midden hadden hun twijfels en gaven aan dat het GPS-signaal toch echt vanaf zijn locatie uitstraalde. De wijkagent snapte er niets van, want de bestelbus was al door gereden. Hij gaf zijn ogen nog eens goed de kost. Daar zag hij de lokfiets toch staan! De lokfiets bleek al die tijd achter in zijn eigen bus te staan!