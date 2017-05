Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij politie-uniform

In het AD zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg dat hij hoopt met deze nieuwe aanpak dat meer allochtone een overstap maken naar de politie.

Nu mogen dienders in Nederland geen geloofsuitingen – zoals een hoofddoekje, keppeltje of kruisje – dragen. De Amsterdamse politie wil dit alles van tafel vegen. Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten in Amsterdam van allochtone afkomst is. Nu is dat 18 procent terwijl 52 procent van de Amsterdammers een niet -Nederlandse achtergrond heeft.