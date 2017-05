Groningse verdachte poging doodslag prostituee vrijgesproken

De 30-jarige man uit Groningen is door de rechtbank van Groningen vrijgesproken voor de poging tot doodslag op een destijds 21-jarige prostituee in de stad. De rechtbank in Groningen deed vervroegd uitspraak in de zaak.

Rechtszaak

De man stond afgelopen maandag voor de rechtbank omdat zijn DNA op een condoom werd aangetroffen. Om de man tot een bekentenis te forceren zette de politie en het Openbaar Ministerie meerdere middelen in.

Nepnieuws

In eerste instantie werd er een misleidend bericht door de politie naar buiten gebracht onder regie van het OM. Hierin werd gesuggereerd dat er een mogelijk doorbraak was in het onderzoek naar de mishandeling van de prostituee in 2008. Het enige wat de politie op dat moment in handen had was een DNA-hit. (Lees ook: Misleiding media voor ruisstrategie in onderzoek mishandelde prostituee)

Geen aanvullend bewijs plan A

Het ‘nieuws’ werd door meerdere media overgenomen en de politie legde een papieren versie van het DvhN op de deurmat van de verdachte. Dit om het aan te sporen zich te melden. Ondanks internet- en telefoontaps kwam er geen aanvullend bewijs die zou helpen in het onderzoek.

Plan B: het bedreigen van de verdachte

Om de verdachte onder druk te zetten stuurde de politie twee undercover-agenten die zich voordeden als familie van het slachtoffer. Hierbij werd gedreigd om de verdachte van drie hoog uit het raam te gooien wanneer hij niet zou bekennen. Uiteindelijk heeft de politie de man enkele dagen later aangehouden. De rechtbank stelde vandaag dat dit ongeoorloofd en daarmee een verzuim van de politie. Omdat de verdachte zich niet gemeld heeft bij de politie, heeft dit de verdachte uiteindelijk niet heeft geschaad in zijn rechten

Vrijspraak

De advocaat van de verdachte Erik de Mare liet weten blij te zijn met de vrijspraak van zijn cliënt. Liever had hij dat door de inzet van de undercover-agenten de zaak niet ontvankelijk was verklaard.

Geen nepnieuws

In een statement liet het Openbaar Ministerie weten met wat woordspelingen dat het niet om nepnieuws ging. Duidelijk is dat het OM doormiddel van het bericht ruis in het onderzoek wilde forceren.