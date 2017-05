VVD-voorzitter Henry Keizer treedt af na dubieuze overname uitvaartbedrijf

De voorzitter van de VVD, Henry Keizer, treedt af als voorzitter van de partij. Dit maakte de VVD vandaag bekend. Keizer kwam in opspraak vanwege de overname van een uitvaartbedrijf in Den Haag. Deze zou hij voor veel te weinig geld hebben gekocht.

Keizer had tijdelijk zijn functie neergelegd nadat de Commissie Integriteit een onderzoek naar hem had ingesteld. Ook de zat het onderzoek de herbenoeming van Keizer tijdens het partijcongres in de weg. Het onderzoek zou niet voor zijn herbenoeming klaar zijn. Hierdoor zou hij zijn functie moeten aanvaarden, zonder dat de partij definitieve duidelijkheid had. Dit zou volgens de partij schadelijk zijn voor de VVD en het functioneren van Keizer.