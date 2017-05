Amsterdam ArenA zet pop-up verkeerscentrale in bij topdrukte

Op zaterdag 27 mei is het topdrukte in het ArenA-gebied: de Toppers treden op in een uitverkochte Amsterdam ArenA, Anouk in een uitverkochte Ziggo Dome en Eddie Vedder in een uitverkochte Afas Live. Speciaal voor die situaties wordt er in de Amsterdam ArenA een pop-up verkeerscentrale ingezet. Die beschikt over een repertoire aan digitale instrumenten en data die moeten bijdragen aan minder files en een beter bereikbaar ArenA-gebied.

Er is bij de Amsterdam ArenA een nieuwe manier van werken ingevoerd bij voetbalwedstrijden en evenementen. Die komt vooral van pas als er op hetzelfde moment op andere plekken in het ArenA-gebied eveneens events plaatsvinden, zoals op 27 mei. Sinds enige tijd werken alle partijen die te maken hebben met vervoer, verkeer en veiligheid bij grote evenementen als één team op één plek in het stadion. Dit gebeurt in het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC), dat nu vaste voet aan de grond krijgt in de Amsterdam ArenA.

Live stream

Camerabeelden, berichten op social media, informatie over verkeer en vervoer en zelfs de bezetting van de parkeergarages stromen live binnen bij het OMC. Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, politie, parkeerplaatsbeheerders en de Amsterdam ArenA beslissen bij grote evenementen samen wat te doen: moet er een omleidingsroute worden ingesteld, extra verkeersregelaars worden ingezet of een weg worden afgesloten?

Mobility Portal

Om reizigers reisadvies op maat te kunnen geven, maakt het OMC tevens gebruik van de Mobility Portal. Dit online platform geeft vooraf informatie over de manieren waarop mensen het Arena-gebied kunnen bereiken. Wie met de auto komt, krijgt bijvoorbeeld een actueel parkeeradvies dat samenhangt met de aanrijrichting. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat bezoekers die het ArenA-gebied vanuit het noorden naderen, doorrijden naar het zuiden rijdt voor een parkeerplek. Ook stelt de Mobility Portal OV-reizigers op de hoogte van vertragingen of omleidingen. Alle mobiliteitsinformatie is hierin samengebracht en direct beschikbaar.

Veilig en bereikbaar

“Dankzij deze pop-up verkeerscentrale hebben we beter inzicht”, zeg Hidde Salverda van de Amsterdam ArenA. Hij is mede verantwoordelijk voor het OMC. “Doordat we als instanties meteen overleggen, kunnen we betere sturing geven aan de verkeersstromen. Door de nieuwe werkwijze verbeteren dus de doorstroming en de bereikbaarheid van het ArenA-gebied, waardoor de kwaliteitsbeleving toeneemt.”

Blijvertje

In het ArenA-gebied is in 2016 voor het eerst proef gedraaid met het OMC. Die test beviel goed, waarop een langere pilot volgde. Eén jaar na dato is duidelijk dat het OMC vaste voet aan de grond heeft gekregen in de ArenA en dat de pop-up verkeerscentrale een blijvertje is en een vervolg krijgt. Het OMC wordt ook de centrale plek voor zaken als veiligheid en schoonmaak in het ArenA-gebied.