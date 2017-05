Wethouder De Ronde Venen teleurgesteld over sluiting huisartsenpost

Met ingang van 1 januari 2018 sluiten de Huisartsenpost in Woerden en de Spoedeisende Hulp in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Vanaf dan moet een groot deel van de inwoners uit De Ronde Venen in de avond, de nacht en het weekend voor spoedeisende huisartsenzorg naar de Huisartsenpost Leidsche Rijn (gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht).

Wethouder Anco Goldhoorn is zwaar teleurgesteld. ,'Het is onvoorstelbaar dat, zonder enige mededeling of inspraak, de spoedzorg verdwijnt uit Woerden. De directe huisartsenhulp wordt verder afgebroken. Dit betekent dat een groot aantal van onze inwoners veroordeeld wordt tot alternatieven, zoals Leidsche rijn, die heel lastig bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ik steun het idee van mijn collega in Woerden om alles op alles te zetten om het besluit terug te draaien. Of om met alternatieven te komen voor spoedzorg binnen een kwartier reistijd, zoals de huisartsenpost in het AMC.'