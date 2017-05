Gewonden bij steekpartij in Kerkrade

De man is na behandeling in het ziekenhuis naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Bij het politiebureau in Kerkrade heeft zich een 28-jarige man uit Kerkrade gemeld die is aangehouden als verdachte in deze zaak. De politie doet in de omgeving van de Hammolenweg nog nader onderzoek in verband met het steekincident.