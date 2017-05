Flinke aanrijding tussen twee auto's

De hulpdiensten kregen donderdagmiddag een melding van een aanrijding op de Hargalaan in Schiedam.

Ter hoogte van de op- en afrit waren twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakte een persoon gewond. De schade aan de auto's was groot. Een takel heeft beide auto's meegenomen. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is niet bekend.