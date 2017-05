Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen hadden eind 2016 iets minder tijd nodig om hun woning te verkopen dan in 2012. Toch herstelt de woningmarkt met name in buurten met relatief veel aardbevingsschade minder sterk dan in vergelijkbare gebieden in de omgeving. Dat is een van de conclusies uit vervolgonderzoek van het CBS naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Binnen het bevingsgebied zijn grote verschillen in de mate van schade tussen buurten. In de buurten met relatief weinig woningen met aardbevingsschade (minder dan 31 procent van de woningen) daalde de verkoopduur met 35 procent, van 167 dagen in het derde kwartaal van 2012 naar 109 dagen eind 2016.

In de buurten waar 31 tot 55 procent van de huizen aardbevingsschade heeft, had een huiseigenaar eind 2016 gemiddeld 169 dagen nodig om zijn huis te verkopen. In het derde kwartaal van 2012, kort na de beving bij Huizinge, duurde dat nog 182 dagen. In buurten waar ten minste 55 procent van de woningen schade heeft van de aardbevingen was dat eind 2016 159 dagen, tegen 172 dagen in het derde kwartaal van 2012. In buurten met zowel gemiddelde als zware schade is dat een daling van 8 procent.

In vergelijkbare buurten in de omgeving zonder bevingsschade ging het verkopen van een woning 45 procent sneller dan in 2012. Daar zaten eind vorig jaar 133 dagen tussen het te koop zetten van een woning en de verkoop ervan. Dat zijn 111 dagen minder dan in 2012. Toen lag de verkoopduur dus nog flink hoger dan in het aardbevingsgebied.

Laat herstel in bevingsgebied

In de gebieden zonder schade daalde de verkoopduur vanaf het derde kwartaal van 2012. In de buurten binnen het aardbevingsgebied nam de verkoopduur aanvankelijk toe. Pas ruim anderhalf jaar later daalde het aantal verkoopdagen in het gebied met relatief weinig woningen met aardbevingsschade. In gebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit duurde het zelfs tot 2015 eer woningen weer minder lang te koop stonden. Het verschil met de gebieden zonder schade wordt langzaam kleiner.