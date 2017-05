Amsterdam nog steeds de onveiligste stad van Nederland

Uit de jaarlijkse Misdaadmeter van het AD blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt van misdrijven naar het platteland. Volgens de cijfers blijkt de criminaliteit in kleine gemeenten (tot 10.000 inwoners) met de helft gestegen is.

De criminaliteit is weliswaar afgenomen, maar de daling van 8 procent landelijk is alleen zichtbaar in de grote steden. Amsterdam blijft de onveiligste stad, gevold door Eindhoven en Rotterdam. Op de vierde plaats staat Gouda gevold door Arnhem op een vijfde plaats.

Op het gebied van autodiefstallen, straatroven en woninginbraken is er een forse daling te zien. Dit in tegenstelling tot geweldsmisdrijven. Dit nam slechts met drie procent af. In 167 gemeenten werden zelfs meer geweldsmisdrijven.

Wie het ‘veiligst’ wil wonen moet verhuizen naar het Overijsselse Tubergen of naar Sint Anthonis in Noord-Brabant. Onder de veiligste gemeenten staan ook plaatsen als Ten Boer in Groningen, Ouderwater in de provincie Utrecht en het Overijsselse Dinkelland.