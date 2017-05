Comité Sinterklaasintocht Amstelveen wil geen andere Pieten

Het Amstelveense college heeft in een brief aan de gemeenteraad medegedeeld dat het comité dat jaarlijks de Sinterklaasintocht organiseert er mee stopt omdat zij tegen de komst zijn van andere Pieten dan Zwarte Pieten. Dit meldt Het Parool vrijdag.

Het college is al enige jaren bezig met het comité over de kleuren van de Pieten die meelopen in de parade. Het college schrijft dat de traditionele Zwarte Piet niet weg hoeft, maar vergezeld wordt van kleur- of roetveegpieten. ‘Zoals ook in veel andere gemeenten gebeurt. Als Amstelveen staan wij voor het behouden van tradities, maar vinden wij het ook belangrijk dat iedereen zich erkend en welkom voelt.’

Het comité van de Sinterklaasintocht kan zich hierin niet vinden en vindt de verplichtingen die gesteld worden in vergunning ook te zwaar.